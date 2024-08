Alcarràs construirà un dipòsit d'aigua abans d'instal·lar comptadors

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Alcarràs treballa per tenir un dipòsit d’aigua potable nou i cobert a finals de l’any que ve, atès que, en l’actualitat, compta amb dos basses sense sostre, la qual cosa no s’ajusta a la normativa sanitària vigent, segons va explicar l’alcalde, Gerard Companys. L’edil va puntualitzar que el proveïment és totalment apte per al consum, ja que s’aplica un precís sistema de cloració.

Aquesta actuació suposarà una inversió de més d’un milió d’euros i el consistori ja compta amb una subvenció de 310.000 de Pla de Cooperació Local de la Diputació, condicionada que el projecte estigui acabat el desembre de l’any que ve. “Ben aviat començarem els tràmits per tenir llest el projecte i licitar i adjudicar obres amb l’objectiu de començar l’actuació a mitjans de l’any que ve”, va indicar l’alcalde. “Som conscients que cal substituir bona part de la xarxa de proveïment, atès que molts trams estan degradats i també hem d’instal·lar comptadors, ja que som un dels més de quaranta municipis als quals l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) cobra més per no donar aquest servei, però tenim gairebé 10.000 habitants i 5.000 habitatges i no disposem de diners”, va indicar l’alcalde (vegeu el desglossament). No obstant, la instal·lació de comptadors és un projecte a mitjà termini que el consistori preveu dur a terme quan tingui disponibilitat financera.

En l’actualitat, l’explotació del servei d’aigua de boca la fa Agbar, que té la concessió fins a finals de l’any que ve. “Descartem municipalitzar l’esmentat servei perquè seria molt complicat”, va incidir l’edil. Així mateix, la companyia cobra un cànon únic a finals d’any, ja que només té un comptador que mesura el consum a la planta potabilitzadora. Així mateix, es cobra a cada habitatge o establiment tenint en compte la tipologia de casa, si té piscina o bé jardí. “És veritat que cada habitatge paga el mateix sense tenir en compte si hi viuen una o més persones i s’haurà de regularitzar”, va remarcar Companys.

Urbanitzen cinc carrers del centre i instal·laran 250 comptadors

L’ajuntament de Torres de Segre ha començat les obres de reurbanització dels cinc carrers del centre històric: Templers, Pau Claris, Aurora, Ponent i Ramon Llull, que suposaran una inversió de més de 700.000 euros. Aquesta intervenció contempla la substitució de canonades, moltes d’antigues i de fibrociment, la qual cosa genera que hi hagi nombroses fugues durant l’any, fet que augmenta sensiblement la despesa d’aigua. Segons l’alcalde, Àxel Curcó, s’aprofitarà l’actuació per col·locar 250 comptadors als domicilis aquest any, ja que no en tenen. Es tracta d’un pla pilot per frenar el malbaratament que es completarà l’any que ve amb la instal·lació d’uns altres 300 comptadors més. També permetrà millorar la qualitat de l’aigua que es capta del Canal de Seròs. El consistori vol evitar episodis com el de l’any 2022, quan va haver de tancar l’aixeta als veïns i repartir aigua envasada diverses setmanes al detectar pesticides a la xarxa.La decisió municipal d’aplicar contribucions especials va generar queixes de veïns que preferien que les obres es demoressin i se sufraguessin amb subvencions a l’haver de pagar quantitats que alguns no poden assumir, segons alguns d’ells. Les esmentades quantitats podrien oscil·lar entre els 1.000 i els 2.000 euros per habitatge. Les contribucions financen un 13 per cent del pressupost. Curcó va indicar que cal retirar elements contaminants de la xarxa de proveïment.

L’ACA cobra més als que no controlen la despesa de recursos

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) cobra més per l’aigua de boca a 45 municipis de Lleida perquè no han instal·lat comptadors. L’organisme regularitza el cànon als consistoris per gastar més aigua de la que declaren anualment. En aquestes condicions estan Alcarràs i Torres de Segre, al Segrià, i altres municipis com Castelldans, Miralcamp o la Pobla de Segur.La Diputació contempla ajuts que superen els 20 milions d’euros per instal·lar-los en els propers tres anys a Castelldans, Castelló de Farfanya, el Cogul, Golmés, la Sentiu de Sió, Solsona, Torrefarrera, Torres de Segre i Torre-serona.