27 municipis creen colònies felines en un any per la proliferació de gats als seus carrers

Gairebé una trentena de municipis lleidatans han iniciat o ja han acabat en poc més d’un any la tramitació d’ordenances per crear i gestionar colònies felines com a mitjà per aturar la proliferació de grups de gats de carrer als nuclis urbans.

Concretament han estat 27 ajuntaments els que han pres aquesta decisió, amb Balaguer i Vinaixa com els primers al juliol de l’any passat i amb l’Albi i Gimenells com els últims fa només uns dies.La posada en marxa de les colònies permet als consistoris regular la implantació de xips d’identificació als gats, una cosa necessària per a la seua posterior entrega en adopció a famílies si passen per alguna protectora, així com implantar l’anomenat mètode CER, que permet la captura, esterilització i posterior reintegrament en el grup dels felins.L’esterilització és la mesura clau per la qual aposten els consistoris, ja que atura la proliferació dels gats als carrers dels pobles.La posada en marxa d’una colònia felina municipal comporta normalment una altra regulació fonamental per controlar la població de gats com és la del subministrament de menjar, tant en quantitats com en horaris i en localitzacions.I, alhora, obre la possibilitat d’encomanar la gestió a grups animalistes locals i a protectores d’animals.Fa temps que aquests col·lectius i entitats adverteixen del desmesurat augment de l’abandonament d’animals de companyia, gossos i gats principalment, que s’està donant a tota la demarcació de Lleida com a conseqüència de la campanya de falòrnies orquestrada al voltant de la tramitació de la llei de benestar animal.

La llista de vint-i-set municipis la completen uns altres set que van posar en marxa la iniciativa en la segona meitat de l’any passat: Artesa de Segre, Torrefeta i Florejacs, Tarroja de Segarra, el Vilosell, Sanaüja, els Omellons i la Floresta, i uns altres setze que han fet el mateix en els primers mesos d’aquest 2024. Es tracta de Guissona, Bellpuig, Sort, Agramunt, Camarasa, les Oluges, Vilanova de l’Aguda, Sant Guim de la Plana, Àger, la Guingueta d’Àneu, la Sentiu de Sió, Sarroca de Lleida, la Pobla de Cérvoles, Coll de Nargó, l’Albagés i el Cogul.Altres ajuntaments, entre els quals la Paeria de Lleida o el de Tàrrega, ja havien regulat anteriorment la creació i la gestió de les colònies felines.

Només el Segrià té un centre per acollir gats, però no l’utilitza

El consell comarcal del Segrià és l’únic de tota la demarcació de Lleida que disposa d’un centre d’acolliment d’animals abandonats, en aquest cas ubicat a Alcanó. És a punt de la saturació referent als gossos, com passa amb la resta de les protectores i els grups animalistes locals que operen a la comarca, en què en els últims anys s’han abandonat o perdut una mitjana de 350 gossos. Aquest centre disposa d’un espai amb capacitat per acollir fins a un total de trenta-vuit gats de carrer que puguin ser retirats dels carrers dels trenta-vuit municipis de la comarca, els ajuntaments de la qual paguen una quota anual per aquest servei que finalment no es presta. El desmesurat augment que s’està registrant en el nombre d’abandonaments de gossos en els dos últims anys està tenint un impacte especialment intens al Segrià, la comarca amb més habitants i llars i, pel que sembla, més nombre de mascotes de Ponent.