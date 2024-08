Detingut un menor denunciat per una agressió sexual a Torrebesses

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts un adolescent com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual a una menor, segons ha pogut saber aquest diari. Els fets haurien ocorregut diumenge passat, segons consta en la denúncia. Val a recordar que el cap de setmana passat aquesta localitat del Segrià va celebrar la seua festa major. L’ajuntament no tenia ahir constància de la suposada agressió.

La detenció la va portar a terme la Unitat d’Investigació (UI) dels Mossos d’Esquadra al Segrià després que una família denunciés l’agressió sexual. Pel que sembla, la menor, d’uns 15 anys, va explicar que havia patit tocaments sense el seu consentiment per part d’un jove d’una edat similar. Els investigadors van aconseguir identificar el presumpte autor i dimarts van procedir a detenir-lo com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual. L’arrestat va passar dimecres a disposició judicial, segons van informar fonts solvents. Per la seua part, l’ajuntament va afirmar ahir que no tenia constància de la denúncia i de la detenció ni que s’hagués produït en el marc de la festa major de Sant Salvador.

Tretze menors van ser condemnats l’any 2022 a les comarques lleidatanes com a autors de delictes sexuals. Segons les dades publicades per l’INE, que especifiquen el tipus de delicte per províncies, el 2022 es va registrar la xifra més alta d’adolescents amb condemna per delictes contra la llibertat sexual en els últims cinc anys i representa un augment del 44 per cent respecte a l’any 2021.

L’abril passat, el Jutjat de Menors de Lleida va condemnar per conformitat a dos anys d’internament i a dos anys de llibertat vigilada un noi que va reconèixer haver abusat sexualment d’una coneguda quan ell tenia 15 anys i ella 14, com va avançar aquest diari. A nivell estadístic, una de cada tres víctimes que van patir violència sexual el 2022 a la demarcació eren nenes o adolescents, segons es desprèn de les dades recopilades pel ministeri de l’Interior de les denúncies presentades.