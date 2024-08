Maials inaugura la nova plaça Eliseu Sales, a l'espera d'ajuts per a més obres

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Maials va viure ahir l’acte principal de la festa major amb la inauguració de la plaça Eliseu Sales que s’ha executat gràcies als fons Next Generation de la UE que inclou un nou sistema d’il·luminació, de reg i estrena paviment. El cost total ha superat els 280.000 euros. Segons l’alcalde, David Masot, “serà una de les poques places d’aquestes característiques ja que combina la millora de l’eficiència energètica, l’estalvi dels recursos hídrics i l’emissió de carboni alhora que es creen nous serveis digitals per crear noves sinergies turístiques i econòmiques”, va apuntar. Durant l’acte també es van proclamar les pubilles i els hereus, mentre que el pregó va anar a càrrec de Josep Florensa i Sabaté, responsable de l’empresa Mas d’en Nogués, i va actuar la colla gegantera.

D’altra banda, el consistori també té altres projectes i espera una subvenció de la Generalitat, en concret del Servei Català de Trànsit, per sufragar mesures que reforcin la seguretat viària al centre de la població, una actuació que costarà més de 150.000 euros. Entre les quals hi ha col·locar pilones automàtiques que baixin o pugin per donar o barrar el pas a vehicles, la instal·lació de bandes elevades a les carreteres, nova senyalització per informar de la reducció de velocitat o la instal·lació de miralls per incrementar la visibilitat, entre d’altres. També hi ha prevista la pavimentació de la Vila-Closa mitjançant ajuts de l’Incasòl i dels Fons de Transició Nuclear per la proximitat al municipi d’Ascó que s’han sol·licitat per valor de 85.000 euros les primeres i de 90.000 les segones. L’ajuntament també espera subvencions per renovar el terra del pavelló.