Tres detinguts a Alfarràs per portar haixix, èxtasi i altres drogues preparades per vendre

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a Alfarràs tres persones que anaven en el mateix vehicle on hi havia amagades diverses substàncies estupefaents preparades per vendre-la al detall.

Els fets van passar a primera hora de la matinada de dimecres quan una patrulla, que estava realitzant un control preventiu a la N-230 al terme municipal d'Alfarràs, va aturar un vehicle. En demanar la documentació als ocupants, van percebre una forta olor de marihuana i, davant d'això, els agents, van decidir escorcollar el vehicle.

Amagats en diferents llocs van trobar dos embolcalls amb cocaïna, un paquet amb 16 bossetes d'haixix i unes provetes amb varis comprimits de color blanc i rosa, presumptament speed i èxtasi.La droga estava preparada presumptament per vendre-la al detall. A més, la policia també va localitzar al vehicle 380 euros en moneda fraccionada.

Davant d'aquests fets es va detenir els ocupants del vehicle, un home de 40 anys i dues dones de 21 i 22 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.