Denuncien un furtiu per capturar més d'una quarantena d'aus d'espècies protegides a Corbins

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals han denunciat penalment un home per capturar més d'una quarantena d'aus d'espècies protegides mitjançant mètodes il·legals (xarxes japoneses) en un camp de gira-sols a Corbins. Els agents van enxampar el furtiu just quan retirava 44 exemplars protegits -caderneres, verdums, pardals comuns i passerells- que havien quedat atrapats, 8 dels quals ja havien mort per les xarxes. Els exemplars vius s'han traslladat al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent del departament de Territori per a la seva protecció i recuperació. L'home ha estat denunciat penalment per un delicte contra la fauna i les dues xarxes han estat comissades. El denunciat tenia l'ajuda de tres menors d'edat, que no són imputables penalment.

L'operació l'han portat a terme efectius del Segrià i del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) dels Agents Rurals. El cos ha recordat que la captura i comerç d'ocells fringíl·lids està totalment prohibida. Per la seva tinença s'ha de disposar d'una d'autorització excepcional i els exemplars han d'estar identificats amb anelles oficials de la Generalitat de Catalunya.

L'article 336 del Codi Penal determina que les xarxes japoneses són mètodes de caça il·legals en ser sistemes de caça massius i no selectius i el seu us és un delicte penal contra la flora i la fauna.