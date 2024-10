Junts denuncia abocaments incontrolats i il·legals i demana multes de fins a 30.000 €

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup de Junts per Catalunya a la Paeria denuncia que l’Horta pateix abocaments il·legals als contenidors, especialment en aquells ubicats al costat de les principals vies de comunicació, i apunta que els veïns estan farts de l’incivisme i del “turisme d’escombraries”. Per aquest motiu, la portaveu de Junts, Violant Cervera, demana que el nou contracte de neteja disposi de contenidors amb xip que afavoreixin “un control més exhaustiu”. També reclama “la instal·lació de càmeres de vigilància que permetin identificar els que actuen de forma impune” a fi que puguin ser sancionats amb fins a 30.000 euros.

En aquest sentit, Junts demanarà un enduriment de les ordenances de civisme i d’escombraries al considerar insuficients les sancions actuals de les faltes lleus, que actualment van dels 120 € als 3.000 €. Aquesta sanciona accions com dipositar a granel residus amb líquids o que poden liquar-se, abandonar els residus fora del contenidor específic quan aquest no estigui ple o no separar els residus comercials en origen, entre d’altres.