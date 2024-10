Accepta dos anys de presó per fer tocaments a la filla de la seua exparella

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va acceptar ahir una condemna de dos anys de presó i tres anys de llibertat vigilada després de reconèixer que havia fet tocaments a la filla de la que era la seua parella. Va ser un judici per conformitat que es va celebrar a l’Audiència de Lleida arran de l’acord al qual van arribar Fiscalia, acusació particular i defensa. L’home va ser condemnat com a autor d’un delicte continuat d’abús sexual amb la circumstància atenuant d’embriaguesa. Els fets van tenir lloc entre el desembre del 2021 i el gener del 2022. A part de la pena de presó i la de llibertat vigilada, tampoc no podrà atansar-se ni comunicar-se amb la víctima durant tres anys i l’haurà d’indemnitzar amb 3.000 euros pels danys morals ocasionats. Tampoc podrà treballar amb menors durant tres anys.

D’altra banda, està previst que l’Audiència de Lleida jutgi demà un professor d’una acadèmia de música de Vielha, actualment tancada, per abusar d’una alumna d’11 anys. Serà la segona vegada que és jutjat per abusos. En la primera, va ser absolt per falta de proves.