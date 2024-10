Dimiteix un dels dos regidors d'Esquerra a Almacelles en plena crisi municipal

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La crisi municipal que es va desencadenar a Almacelles a finals de setembre després que l’alcalde, Joan Bosch (Amunt Almacelles-Ara Pacte Local), fes fora de l’equip de govern els dos edils d’En Comú es va cobrar ahir la primera dimissió. Francesc Xavier Martínez Broto, un dels dos edils d’ERC al govern municipal, va deixar les seues responsabilitats tant a l’equip de govern com el càrrec al consistori per les discrepàncies amb el seu company de formació política, Josep Torres, i amb el primer edil, segons fonts pròximes al partit. Està previst que el rellevi amb tota probabilitat la següent a la llista dels republicans a les municipals del 2023, Teresa Nadal.

Martínez Broto ja va deixar fa una setmana el seu càrrec a la direcció de la residència per a la tercera edat de la població. Era el responsable municipal al consell d’administració del geriàtric com a regidor de Benestar, una potestat que ara està en mans de l’alcalde. Juntament amb ell també van dimitir la directora tècnica, que va acusar Bosch d’“inacció i incompetència”, i el vocal del PSC, a l’oposició, Òscar Garcia.

El portaveu d’ERC, Josep Torres, va remarcar ahir que no hi ha cap intenció d’abandonar l’equip de govern, en l’actualitat en minoria i amb un edil menys fins que Martínez sigui rellevat. Després dels comicis municipals, Amunt Almacelles va obtenir tres edils i ERC dos que van unir files amb Almacelles en Comú, amb uns altres dos regidors, aquests expulsats el 28 de setembre amb un decret d’alcaldia. També Junts va obtenir quatre edils i el PSC, dos.

Aquests sis estan a l’oposició. Segons la portaveu de Junts, Vanesa Olivart, no hi ha, de moment, cap intenció de presentar una moció de censura, una cosa que sí que s’hauria arribat a plantejar, segons ha pogut saber aquest diari.

El primer edil, al seu torn, va insistir que “ara cal continuar treballant per tirar endavant els projectes previstos, per a la qual cosa primer caldrà ocupar la plaça del secretari” (vegeu el desglossament). Bosch va justificar la marxa de Martínez en el fet que “no ha sabut assumir les seues responsabilitats” i va admetre que no s’han fet algunes coses bé però que hi ha marge per rectificar-les. Tant el PSC com els edils d’En Comú han exigit que es convoqui un ple extraordinari per debatre l’actual crisi de govern, també pendent del nomenament d’un nou secretari.

El consistori, pendent de contractar un secretari

Bosch va indicar que l’ajuntament està pendent de contractar un secretari municipal després de la marxa de l’anterior a una altra localitat. “Tenim una borsa de treball però hi ha la possibilitat de treure la plaça a concurs.” L’objectiu és cobrir-la com més aviat millor per poder continuar amb tots els projectes que hi ha a sobre de la taula per adoptar millores urbanístiques i socials. La falta de secretari frena l’activitat al consistori ja que “tot el funcionament de l’activitat en depèn”, va indicar l’alcalde. Va remarcar que, salvat aquest escull, l’activitat al consistori i el dia a dia està garantida.