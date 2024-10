Espais de calma a 28 col·legis de Lleida per escoltar els alumnes

Vint-i-vuit centres educatius de la demarcació de Lleida han incorporat espais de calma en el marc del projecte Escolta'm. Aquests espais, decorats com si fossin sales d'una llar amb sofàs, peluixos i colors pastel, tenen com a objectiu crear vincles entre alumnes i tutors a través de converses lliures i disteses.

Segons explica Pilar Trenado, cap d'estudis del col·legi Sant Josep de Calassanç i coordinadora de l'Equip ICE Escolta'm Lleida, "el que es diu en aquest espai, es queda en aquest espai, i els alumnes ho saben". Els tutors reserven mitja hora per a aquesta finalitat i els nens passen per l'espai Escolta'm de tres en tres diverses vegades durant el curs. Tot i que els tutors poden guiar la conversa, no jutgen els alumnes, que se senten escoltats i expliquen coses que no dirien a l'aula amb tot el grup o al despatx del professor. "No és un lloc per resoldre conflictes, però pot donar pistes que n'hi ha algun", assenyala Trenado.

A més del projecte Escolta'm, alguns centres també duen a terme sessions de relaxació de 5-10 minuts per als alumnes. Aquestes sessions es realitzen a les 11.30, després de l'esbarjo, i a les 15.00, després del menjador i l'hora lliure, dos moments en què els nens solen estar sobreexcitats i costa aconseguir que tornin a estar atents a la classe. Els nens d'Educació Infantil es passen una ploma pel cap i el coll o, simplement, posen els braços i el cap sobre el pupitre, tot plegat escoltant música tranquil·la. A Primària, a més d'escoltar música assossegada, se'ls fa respirar de forma guiada i conscient i se'ls demana que visualitzin una cosa agradable. "Ho agraeixen molt", remarca Trenado.

Aquests projectes són especialment importants en els centres de màxima complexitat, que concentren molts alumnes vulnerables. A través d'aquestes iniciatives, es busca millorar la convivència a les aules, afavorir l'aprenentatge dels estudiants i detectar possibles problemes al centre o en l'àmbit familiar per poder abordar-los de manera efectiva i precoç.