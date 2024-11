Allau d'ajuda humanitària des de Lleida

Ajuntaments, entitats i associacions lleidatanes han iniciat aquest cap de setmana la recollida i, en alguns casos el transport, de material i aliments bàsics per a la població afectada per la tragèdia al País Valencià. A primera hora del matí, l’associació Ovelles Negres Solidàries va carregar diverses furgonetes amb el material que havien recollit des de divendres i van partir cap a les zones afectades com Torrent i la zona sud. Botelles d’aigua, roba, mantes, productes de neteja i d’higiene, així com aliments. Voluntaris van unir forces per carregar les furgonetes amb el material que tenien en una nau cedida al polígon Els Frares, el seu magatzem al barri de la Bordeta i el material recollit a les instal·lacions del Lleida Esportiu. De cara a la setmana vinent l’entitat preveu seguir amb la recollida solidària.

Mentrestant, La Soll de Tàrrega va quedar ahir a la tarda desbordada per l’onada de solidaritat dels veïns de la ciutat que a les 17.00 hores ja feien cua per portar material de treball, neteja i higiene en la recollida organitzada per La Soll, el Cau i l’Associació Agrat. Entre els productes hi havia pales, escombres, botes d’aigua, lleixiu, fregalls, productes d’higiene i menjar per a animals, entre altres. Des de La Soll es van sorprendre amb la bona resposta de la ciutadania i després d’omplir el primer cotxe, avui els germans Cera es desplaçaran als pobles afectats per entregar part del material recollit. Els interessats encara poden col·laborar avui i demà.També hi va haver una allau de solidaritat al pavelló poliesportiu Polivalent d’Alcarràs, en una iniciativa organitzada des de l’ajuntament amb la col·laboració de l’empresa Transports, Grues i Serveis Ramon Tomàs, que cedeix un camió per transportar ajuda humanitària fins a Picanya. Una recollida que continuarà avui d’11 a 13 i de 17 a 19 hores. També l’ajuntament d’Alguaire es va sumar a recollir material bàsic per als damnificats pel temporal. Des de Creu Roja, un voluntari es va desplaçar amb un 4x4 des de la Noguera. Entre els productes que se sol·liciten hi ha aliments secs i conserves, llet, alimentació infantil i bolquers, parafarmàcia, material i eines de neteja, pales, piles i llanternes i bateries. També han organitzat recollides a la Seu d’Urgell, Guixers, Torregrossa, Balaguer, Soses i la Granja d’Escarp. A més, s’està recollint material per a les protectores d’animals. Mentrestant, l’ajuntament de Fraga habilitarà a partir de demà el pavelló del Sotet com a punt de recollida i de centralització dels ajuts als diferents municipis del Baix Cinca.