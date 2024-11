El Govern estendrà a tot Catalunya el pla integral d'assistència domiciliària d'Aitona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Drets Socials i Inclusió té previst estendre a tot el territori català l'innovador pla integral d'assistència sociosanitària domiciliària que s'està duent a terme al municipi d'Aitona. Aquest projecte, pioner a tot Europa, compta amb rellotges i robots de teleassistència, així com tauletes de telediagnòstic de salut, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent gran i les persones dependents, alhora que es facilita la tasca dels seus cuidadors.

Durant la presentació del pla al Centre Municipal de Serveis d'Aitona, epicentre d'aquest servei impulsat per l'Ajuntament amb la col·laboració del Group Saltó i finançat amb fons europeus Next Generation, el secretari general de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha alertat que caldrà "pensar en un canvi del sistema de cures" davant l'augment previst de la població major de 65 anys en els pròxims anys. Per això, ha mostrat el seu interès per escalar aquest projecte a tot Catalunya, considerant-lo "una aposta interessant del món rural que pot contribuir a la millora del conjunt de la societat".

Per la seva banda, el CEO del Group Saltó, Jaume Saltó, ha valorat positivament la voluntat de replicar la iniciativa arreu del territori, remarcant que "no tota la innovació es fa a les grans ciutats". El pla s'articula en tres eixos principals: el repartiment de rellotges de teleassistència per detectar situacions de risc i connectar la família amb l'usuari; l'adquisició de robots de teleassistència per oferir acompanyament domiciliari a la gent gran que viu sola; i l'ús de tauletes de telediagnòstic de salut per atendre persones amb patologies que requereixen una atenció especial.

L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, ha explicat que l'objectiu és "que les persones estiguin a casa fins a l'últim moment i cuidar-les". Mentre que els robots van arribar fa gairebé un any, les tauletes i els rellotges s'han incorporat fa poques setmanes. En concret, el municipi ha repartit 425 rellotges a tots els majors de 70 anys empadronats. La Roser, una de les veïnes beneficiàries, ha assegurat sentir-se "més segura" amb aquest dispositiu.