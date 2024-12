Catalunya continua per sota d'Espanya en regadiu modernitzat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La modernització del regadiu va centrar també bona part del debat de la taula dedicada a l’aigua en agricultura. Carlos Cantero, catedràtic de Producció Vegetal de l’escola d’Agrònoms (UdL), va explicar que a l’Estat un 56% del regadiu és localitzat, mentre que a Catalunya un 46% encara rega per gravetat. Va insistir que “hi ha marge per a l’optimització” i va assegurar que “hi ha pocs agricultors que utilitzin malament l’aigua”, encara que “hi ha marge de millora”. Jaume Pedrós (Unió de Pagesos) va alertar que el sector agrari local està envellit i va defensar que “encara que sumem pocs vots” Lleida representa el 80% del territori. Carina Térmens, directora de negoci de CaixaBank, va afirmar que el sector agrari copa el 19,5% del PIB català, per la qual cosa “la inversió en regadiu i modernització té tot el sentit”. Va incidir que “el sector ha de posar en relleu l’agricultura”. Per la seua part, Francesc Reguant, president de la comissió d’economia agroalimentària del Col·legi d’Economistes, va dir que “l’agricultura no consumeix aigua, la utilitza. I és l’alimentació la que ho fa”.