Controvèrsia i reaccions sobre el transvasament d'aigua de Lleida cap a Barcelona

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La proposta dels col·legis d’enginyers i economistes de Barcelona de derivar 50 hm³ del riu Segre a Barcelona en cas d’emergència a canvi de pagar almenys 120 milions d’euros per modernitzar el Canal d’Urgell, com va informar ahir aquest diari, ha suscitat controvèrsia i reaccions diverses.

Mentre el canal Segarra-Garrigues s’hi mostra totalment contrari, el Canal d’Urgell, principal beneficiari, és escèptic a l’espera del que hi digui la conselleria d’Agricultura, que, per la seua part, ahir va assegurar que desconeix l’esmentat oferiment d’aquests col·legis oficials als regants (vegeu el desglossament). Per la seua part, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va recordar que transvasar aigua d’una conca a una altra, en aquest cas de la de l’Ebre a les conques internes catalanes, és competència de l’Estat i que ha de ratificar-se pel Consell de Ministres.

El president del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va ser el més crític amb aquesta alternativa, ja que “si no hi ha aigua a Barcelona en època de sequera, tampoc no n’hi ha al Segre. L’aigua de Lleida és per a Lleida, ja que no s’ha d’oblidar que encara queda molta superfície per transformar en regadiu en el nostre sistema (en concret més de 50.000 hectàrees) i un pantà que omplir, el del l’Albagés, encara en procés de càrrega i descàrrega, a banda d’ampliar el Garrigues Sud i el Segrià Sud. Això no és cap solució. Haurien de mirar al Llobregat i al mar, on poden construir dessaladores”.

Per la seua part, el president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, s’hi va mostrar recelós, atès que “primer volem que se’ns garanteixi que es portarà a terme la modernització de les 70.000 hectàrees d’extensió del sistema i concretar com. Una vegada que nosaltres tinguem assegurat el reg durant la campanya, tant si hi ha reserves com si no, i si llavors hi ha aigua sobrant, podrem parlar de què es fa amb l’aigua que no es necessita”, va indicar. També va remarcar que abans cal detallar com s’harmonitza l’aigua de la Noguera Pallaresa per poder continuar amb l’ampliació del Segarra-Garrigues. “Estem pendents de les reunions amb la conselleria i el ministeri d’Agricultura per acordar el finançament de les obres de transformació del reg”, va dir.

Partida en el pressupost del 2025

Agricultura va assegurar ahir que les obres de modernització del Canal d’Urgell “són irrenunciables” i “un dels pilars del pressupost del Govern per al 2025”. Va incidir que es treballa conjuntament amb el Govern central per “desencallar un projecte que es farà de la mà dels regants” i va afegir que en els propers mesos un grup de treball a tres bandes (regants, Govern i Estat) definirà el projecte, el finançament i ls planificació d’obres.

Els col·legis recuperen una via recurrent

La petició dels col·legis d’Enginyers i Economistes de derivar aigua del Segre a Barcelona no és pas nova. És una proposta recurrent que es porta fent des de fa anys, sobretot quan les reserves a les conques internes són escasses i obliga a prendre mesures de control en el consum, com va succeir l’any passat. Encara hi ha embassaments de les conques internes que no s’han recuperat. La sol·licitud ja es va fer el 2008, segons els regants.