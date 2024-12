Comença la primera nevada, que pot deixar gruixos de 80 cm al Pirineu de Lleida

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer gran temporal de neu de la tardor va començar a descarregar ahir al migdia sobre el Pirineu de Lleida, on les previsions meteorològiques apunten que continuarà fent-ho fins demà dilluns, encara que amb una intensitat decreixent que deixarà gruixos de fins a 65 cm a la cara sud i de 85 a la Val d’Aran per sobre dels 800 metres d’altitud, encara que les concentracions més importants es donaran per sobre dels 1.200 metres.

Els últims valors fets públics a última hora de la tarda situaven les precipitacions mesurades en forma d’aigua en general per sota dels deu l/m² a Aran (puntualment, com els 20 del llac Rodón) i els cinc als Pallars, l’Alt Urgell i l’Alta Ribagorça, on aquesta precipitació es combinava amb vendavals de ratxes de gairebé 80 km/h i amb una forta baixada de les temperatures: -7,1º a la Bonaigua, -7,9º a Certescan, -8,4º a Espot. Mentrestant, el vendaval causava danys al pla (més informació a la pàgina 17).

Els Bombers de la Generalitat van recomanar evitar qualsevol activitat a l’aire lliure en zones de muntanya i van advertir del risc de “canvis sobtats”. Protecció Civil aconsellava estar atents als torbs i utilitzar roba d’abric i, ja a mitja tarda, Trànsit imposava l’ús de cadenes o pneumàtics d’hivern a la Bonaigua i el pla de Beret i alertava de la presència de gel a la calçada a l’N-230 entre Vilaller i el Pont de Suert.

Interior activava el Neucat mentre el tancament del Portalet a Osca podia derivar a una mica de trànsit cap a Lleida. Ja a la nit, la C-28 va quedar tallada entre Naut Aran i Alt Àneu per neu i eren necessàries cadenes en una quinzena de vies catalanes de diverses comarques, entre aquestes Pallars, Cerdanya i Alt Urgell. El sector de la neu preveu una obertura general de les pistes la setmana que ve davant de les previsions de neu i fred (97 cm i màximes de -4º a Baqueira, 50 i -1º a Espot i Boí Taull) després de dedicar aquest cap de setmana a activitats recreatives, a la restauració i a vendre forfets.

“Tindrem una temporada llarga si es compleixen les previsions, neva el que s’anuncia que nevarà i les temperatures baixen com s’espera”, van assenyalar fonts de Ferrocarrils de la Generalitat, que gestiona a Lleida les estacions d’Espot, Port Ainé, on ahir es va inaugurar un mirador d’espectaculars vistes a 1.965 metres d’altitud, i Boí Taüll.

Aquesta última estació va ser ahir la primera a obrir les pistes aquesta temportada al Pirineu, encara que l’oferta es va reduir a dos de debutants que sumaven un quilòmetre de longitud. “No és gaire, però hem pogut oferir alguna cosa. Més d’un centenar de persones han pogut esquiar ja”, van explicar fonts del complex hivernal.