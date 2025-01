Alerta per una onada de robatoris en cases d'un poble de Lleida en 15 dies

“L’alerta és real perquè s’han succeït tres robatoris en habitatges en dos setmanes”, va explicar l’alcalde dels Alamús, Toni Bosch. Membres de l’equip de govern s’han reunit aquesta setmana amb agents dels Mossos d’Esquadra per demanar més vigilància i patrullatge pels carrers i els camins del terme municipal arran dels robatoris que s’han registrat al municipi les dos últimes setmanes.

Bosch va apuntar que aquests incidents s’han concentrat en pocs dies i han fet que els veïns s’alarmessin, “encara que respecte a altres anys el nombre de robatoris és similar, segons ens van explicar els Mossos, i no arriben a la desena”, va dir. Està previst que els agents facin una xarrada als veïns per informar- los de la situació i com a mesura de prevenció.

Així mateix, l’alcalde va apuntar que el consistori estudia la possibilitat de contractar un vigilant municipal encara que és molt difícil “per a un poble petit com el nostre”.