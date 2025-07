Salvem Cal Macià creu que la declaració de BCIN de la Casa Vallmanya arriba tard

Un grup de persones concentrades davant de la Casa de Vallmanya per demanar-ne l'expropiació.Cedida per la Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa de Valmanya

La Iniciativa Popular Salvem Cal Macià – Vallmanya considera que la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) feta pública aquest dimarts pel Govern arriba tard perquè la casa presenta un estat de deteriorament molt avançat. Asseguren que es tracta d’una petició que la Generalitat havia rebutjat en primera instància i, que, només gràcies a la insistència de la Iniciativa Popular que va recórrer contra la decisió i va aportar la documentació que a la mateixa Generalitat li era desconeguda, s’ha acabat resolent de forma positiva en segona instància. Així mateix, apunten que la declaració es queda curta perquè no incorpora els diversos espais de la finca de Vallmanya i veuen poc fonamentats els motius que ha donat Cultura.

Segons la Iniciativa Popular, la declaració de BCIN no garanteix, en cap cas, la protecció de la casa que va ser residència del president Francesc Macià. En aquest sentit, assenyalen que la seva protecció depèn estrictament de la voluntat política de les administracions implicades, sobretot de la Generalitat i de l’Ajuntament d’Alcarràs, i afegeixen que el consistori és una institució que “rema en contra de la seva salvació”.

Per tot plegat, insten la Generalitat a no esperar l’Ajuntament i endegar l’actuació subsidiària de les obres d’apuntalament de la casa davant dels “evidents símptomes de perill d’esfondrament i la desídia del propietari en el seu manteniment” i també de l’Ajuntament d’Alcarràs en fer complir la normativa i els diversos requisits que se li han fet arribar. Segons la Iniciativa Popular, fins ara la Generalitat utilitzava l’excusa de la falta de declaració del BCIN per poder actuar i ara aquesta excusa no existeix.