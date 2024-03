L'antiga fàbrica Furas es convertirà en local cultural

L’ajuntament de Torà ha adquirit l’antiga fàbrica de l’empresa Furas i la convertirà en un equipament sociocultural. El complex industrial, dedicat a la fabricació de cablatge per a cotxes, va tancar les portes l’any 2011. Segons va indicar l’alcaldessa, Isabel Torres, l’immoble té una superfície de 4.000 metres quadrats que es rehabilitarà com un espai polivalent. Donarà cabuda a actes de les festes locals i el carnaval del Brut i la Bruta, acollirà una biblioteca i exposarà els gegants del municipi.

El pavelló poliesportiu que hi ha al costat de l’antiga fàbrica acull actualment aquestes activitats i celebracions, si bé l’alcaldessa considera que això “hipoteca l’activitat esportiva de la localitat”. Torres ha descartat el projecte dels anteriors consistoris d’habilitar el futur espai sociocultural a l’antic casal parroquial. El municipi el va adquirir l’any 2003 i hi va invertir uns 311.000 euros el 2020 per retirar runa després d’un enfonsament el 2011. Els treballs a l’immoble van deixar acabada la planta amb un nou ferm.Per a l’alcaldessa, el casal parroquial “no disposa de prou espai” per al nou ús que pretén donar-li l’ajuntament, de manera que va adquirir l’antiga fàbrica. La compra és resultat de llargues negociacions amb l’Incasòl, fins ara propietari de la nau. La primera edil va declinar revelar ara per ara el preu de la compravenda. L’empresa Furas, que des del 2007 va passar a ser propietat de la multinacional alemanya Leoni, va tancar les instal·lacions a Torà el 2011, després de quatre dècades en aquest municipi de la Segarra, on donava feina a més de seixanta treballadors. Inicialment es denominava Recutex. L’immoble està format per una única nau que ocupa tota l’illa a l’entrada de la localitat per la carretera de Ponts. A banda de la nau i la planta d’oficines, al seu interior també hi ha dos habitatges. Si bé l’estructura de l’edifici es manté en bon estat, fa uns anys va patir l’enfonsament d’una part de la teulada.

Té uns 4.000 metres quadrats de superfície, entre la planta industrial i les oficines

Torres va afegir que el consistori està valorant la recuperació de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, adquirida el 2012 i que té una superfície de mil metres quadrats repartida en sis habitatges.