Veïns i alcaldes del Solsonès reclamen millores al punt negre de la C-451: "Tenim por"

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

N'estan farts i tenen por. Per això, veïns i alcaldes del Solsonès -Biosca, Llobera, la Molsosa, Olius, Pinós, Riner i Torà- han fet una compareixença conjunta aquest dimarts per reclamar solucions "urgents" al punt negre que hi ha entre la cruïlla de la carretera C-451 amb la carretera de l'Hostal del Boix (LV-3002). Segons dades del Servei Català de Trànsit, en els darrers 5 anys s'hi han registrat 7 accidents, però els alcaldes asseguren que hi ha molts ensurts i topades que no s'acaben registrant. L'últim accident, aquest divendres, va ser mortal. "És la crònica d'una mort anunciada", lamenta l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta. Els alcaldes estan convocats a una reunió, el 9 de maig, amb el secretari d'Infraestructures, Marc Sanglas.

"He somiat moltes vegades que el que va passar divendres, em passava a mi o a algú de la meva família". És el testimoni del Ramon Vilà, un veí de Llobera que, de mitjana, passa 12 vegades al dia pel punt negre de la C-451. Altres, com el Candi Viladrich ho han viscut en pròpia pell: fa 9 anys va tenir un accident en aquest encreuament i encara arrossega seqüeles.

"Sempre que faig l'stop, miro dues vegades als dos cantons per assegurar-me'n i, tot i així, he tingut més ensurts", lamenta. De fet, només dos mesos després del greu accident, en va viure un altre exactament en el mateix punt però, aquell cop, amb el seu pare al volant.

Poc després de patir l'accident, Viladrich va entrar una instància a l'Ajuntament reclamant millores en aquest punt i ho van fer arribar a la Generalitat. Però, segons lamenta, no hi ha hagut cap pas. "Si la resposta de la Generalitat és que hi ha poca sinistralitat i hem d'esperar a que es produeixin més casos com el de divendres, tot plegat deixa molt que desitjar", denuncia.

Situat a la C-451, al terme municipal de Llobera, l'encreuament centralitza el trànsit procedent del sud del Solsonès, juntament amb el que passa per la carretera entre Solsona i Biosca. Es tracta d'un punt, amb molt poca visibilitat i on, sobretot a l'hivern, hi ha molta boira. Per a la majoria de veïns, la solució passa per construir una rotonda.

Farts que no se'ls escolti, els alcaldes han llegit un manifest aquest dimarts on exigeixen una solució "que desencalli amb urgència la problemàtica d'aquest punt per tal de no haver de lamentar cap més vida i ensurt". "Instem a que es busqui una solució imminent perquè el que va passar divendres no es torni a repetir", subratlla l'alcaldessa de Llobera, Eva Simón.

Aquest mateix dimarts els alcaldes han estat convocats a una reunió, el dia 9 de maig, amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas.