Una de les zones on es preveu la plantació de vegetació atractiva per a les abelles. - A.S.

L’ajuntament de Riner abordarà aquesta tardor la plantació de jardins per preservar les abelles. Estaran formats per plantes mel·líferes, especialment aptes perquè les puguin pol·linitzar al nucli de Freixinet. Es tracta de vegetació que les atreuen per la seua formes, colors i olors i, a canvi del seu paper com a pol·linitzadors, reben nutrients que converteixen en mel. Està previst plantar tres espais de farigola, romer, sàlvia i lavanda, que necessiten poca aigua, en una superfície de més de 360 metres quadrats, segons va explicar l’alcalde, Joan Solà. La previsió és preparar aquestes àrees durant els mesos d’estiu amb l’objectiu “de garantir l’alimentació a les abelles i obtenir una mel de qualitat”, va indicar el primer edil.

Aquesta iniciativa s’inclou en el projecte Redicat, que busca recuperar eixams que estan en llocs inadequats, moltes vegades en ciutats, i portar-los al camp on puguin sobreviure i pol·linitzar. De fet, Riner va rebre fa dos anys 20.000 abelles de Viladecans que va traslladar a la zona de ruscos. La plantació que ara s’abordarà vol garantir-los l’aliment. També té el seu vessant pedagògic ja que els alumnes de l’escola de Riner podran visitar la zona per comprovar in situ el procés de pol·linització i la importància de les abelles per preservar l’agricultura tradicional i que són vitals a la cadena alimentària.D’altra banda, l’ajuntament preveu tenir a punt les obres de reforma de l’interior de la Casa Gran del Santuari del Miracle per acollir el museu de les abelles en les properes setmanes, amb la intenció que pugui obrir a partir del mes de setembre. El futur museu s’instal·larà a la segona planta. Ocuparà estades pròximes a la de l’actual Espai Natura, dedicat a difondre el patrimoni natural del municipi. Portarà el nom d’Apiaria, l’Alberg de les Abelles de Catalunya, i inclourà un espai que simularà l’interior d’un rusc. El municipi de Riner l’impulsa per la seua llarga trajectòria vinculada a la mel, producte a què dedica la seua fira.

Obres per al futur museu sobre apicultura al Santuari

L’ajuntament està aprofitant obres per restaurar sostres i substituir antigues bigues de fusta danyades per corc i fongs a la Casa Gran del Santuari del Miracle per habilitar-hi el futur museu sobre les abelles. Tant aquestes reparacions com els treballs per al nou espai museístic formen part d’un únic projecte, el pressupost del qual s’acosta als 300.000 euros.D’altra banda, el consistori ha aprovat un altre projecte de consolidació i restauració de la façana nord de la Casa Gran del Santuari del Miracle, que suposarà una inversió de més de 156.000 euros. Segons l’alcalde, Joan Solà, es van prioritzar les obres a l’interior de l’edifici i ara s’aborden les exteriors.