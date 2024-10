Salut deriva deu pacients de radiologia de Solsona a Manresa per obres

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Salut ha derivat en les últimes sis setmanes un total de deu pacients de radiologia del centre del Solsonès a hospitals a Manresa. És el temps que han durat les obres per renovar la sala de radiologia de l’hospital comarcal, que des d’aquesta setmana torna a ser plenament operativa.

Fonts de Salut van explicar que van decidir aprofitar part de l’estiu per executar les obres de renovació del servei, a fi de reduir l’afectació als usuaris. En aquest sentit, la derivació dels pacients ha estat possible gràcies a un conveni amb el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa i l’Institut Català de la Salut de la Catalunya Central, on pertany la comarca del Solsonès. Pel que fa al Centre Sanitari del Solsonès, el departament hi ha invertit un total de 272.008,41 euros, provinents dels fons Minap (Pla de Millora d’Infraestructures d’Atenció Primària). La sala ara inclou un nou aparell de rajos X i un ortopantomògraf, que s’utilitza per fer radiografies panoràmiques dentals, dissenyats per oferir imatges de més qualitat per al diagnòstic de fractures i altres afeccions. A més de la substitució dels aparells, també s’han portat a terme obres de millora i condicionament de la sala, amb l’objectiu de crear un espai més funcional tant per als pacients com per als professionals sanitaris. Amb aquestes inversions, el centre compta actualment amb una sala radiologia completament renovada per millorar la qualitat del servei i augmentar l’eficiència de l’atenció als pacients. En aquest sentit, de forma paral·lela a les obres han rebut formació una vintena de professionals.