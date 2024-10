Llum verda a la via blava que vorejarà Sant Ponç

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La diputació de Lleida ha aprovat de forma definitiva el projecte de construcció de la via blava de l’entorn del pantà de Sant Ponç a Olius, en concre, en el tram que discorre pel marge esquerre entre el Molí del Pont i Villaró Vell, segons fonts del consell, que tramita la construcció.

Suposarà una inversió de 224.425,14 euros finançats al 100 % pels fons de la UE Next Generation, en el marc del pla de sostenibilitat turística Naturalment Lleida. Responsables de l’organisme comarcal van remarcar que l’objectiu és que voregi el pantà pels municipis d’Olius, Clariana de Cardener i Navès fins a Aigua d’Ora.

La diputació de Barcelona, promotora de la iniciativa, va abordar l’any passat les obres del primer tram de les vies blaves de Barcelona, un projecte que pretén rehabilitar les riberes del del riu Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener, que travessa el Solsonès, i que farà transitables més de 250 quilòmetres perquè es puguin fer excursions a peu o recorreguts en mitjans no motoritzats com la bicicleta o el cavall. A Barcelona es va iniciar la via blava Anoia Fase 1, a Jorba, que és el primer que s’està desenvolupant dins del projecte.L’objectiu de la iniciativa és posar de relleu la naturalesa i el patrimoni de les comarques per les quals transcorren aquests rius i els seus embassaments i fer que siguin un motor d’atracció turística a l’interior del país. Contempla uns 250 quilòmetres de camins per passejar i disfrutar de la naturalesa, a banda d’impulsar el desenvolupament econòmic i turístic de la zona. Té un pressupost estimat de 115 milions. A Lleida, la Diputació ha aprovat el projecte que tramita el consell i que posa fi a dos anys de tràmits.