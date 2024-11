Campanya per recuperar i alliberar nínxols del cementiri al quedar-ne sol 30 de lliures

Dels 2.334 nínxols que hi ha al cementiri municipal de Solsona, actualment només trenta estan pendents de concessió. Malgrat això, el consistori calcula que hi ha molts veïns que han rebut la transmissió de títols de drets funeraris sense que tinguin previsió d’utilitzar-los. Per aquest motiu, el consistori de la localitat ha posat en marxa una campanya per recuperar nínxols sense utilitzar. Amb aquesta mesura es vol garantir un creixement més sostenible del cementiri, retardant al màxim la construcció de nous blocs. Qui alliberi nínxols podrà recuperar el 50% del preu de la concessió dels drets funeraris. Així mateix, el que en retorni un de segona, tercera o quarta fila rebrà 424 euros, si és de primera fila, 340 si són de segona, 254 de cinquena i si estan ubicats en zones més elevades rebran 212 euros.

El consistori de Solsona calcula que la construcció de 140 nínxols nous tindrà un cost de 100.000 euros. L’última ampliació d’aquestes característiques es va fer fa deu anys. En aquell moment també es van construir 40 columbaris per dipositar les restes dels difunts incinerats, dels quals només en queda un espai lliure. En els propers mesos es preveu construir 40 nínxols i amb una inversió de 18.000 euros.