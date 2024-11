Riner acull nous ruscos d'abelles de zones urbanes inadequades

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Riner va rebre ahir dos ruscos amb un total de 87.000 abelles procedents de Viladecans amb l’ajuda d’alumnes de l’escola Àngela Roca d’aquesta localitat, en el marc del projecte Redicat, que recupera ruscos que són en zones urbanes inadequades per protegir-los portant-los a un ambient rural on poden exercir la seua funció de pol·linitzar i salvaguardar així aquesta espècie. Juntament amb escolars de Riner, també van participar en diversos tallers. Per una altra banda, la Diputació està estudiant col·locar ruscos a la finca que té a Maials per estudiar la pol·linització dels arbres.