«Fabrico totes les peces, aquí hi ha la gràcia»

Com va començar la seua afició al modelisme naval?

Quan tenia dotze o tretze anys vam fer un treball a l’escola en el qual havíem d’agafar un llibre de la biblioteca, llegir-lo i explicar què deia. Únicament recordo que explicava que existien uns modelistes que tenien l’habilitat de construir vaixells en miniatura i fins i tot posar-los dins d’ampolles. Allò em va quedar al cap i el 1973, quan tenia divuit anys, em van donar permís a casa per comprar les primeres màquines i vaig aconseguir els primers plànols.. Una cosa ja ha portat a l’altra fins al dia d’avui.

Què és el que més li agrada de la seua afició?

Totes les peces estan fabricades per mi mateix. Podria comprar-les i muntar el vaixell, però m’agrada fabricar-les, crec que aquí hi ha la gràcia. Al principi vaig tenir moltes dificultats, no entenia els plànols, però a mesura d’anar-hi insistint, ho vaig aconseguir. Aquesta afició m’ha portat moltes satisfaccions.

Quantes hores tarda a fabricar un vaixell?

Depèn del vaixell, l’escala, el detall.. però per posar un exemple, amb aquest Sanson (vegeu la fotografia de dalt) vaig tardar 1.200 hores. Alguns porten uns plànols molt explicatius i detallats, en aquest cas les hores són moltes més.

Es va haver d’especialitzar en molts àmbits?

Tant com especialitzar-me no, però és veritat que he necessitat aprendre tècniques de soldadura, com utilitzar el torn i la fresadora, com fer motllos i matrius, pintar i polir la fusta.. De fet gràcies a aquesta afició i als coneixements adquirits vaig treballar durant 23 anys en una ebenisteria.

Què es pot veure en aquesta exposició?

Més d’una vintena de vaixells, molts dels quals de vela, que són els que més m’agraden. També n’hi ha alguns de motor, i tots poden navegar. A més, s’hi pot veure el primer i l’últim vaixell que he construït. Aquesta és la tercera exposició que faig a Tàrrega.

També és el president del Club de Modelisme Naval de Tàrrega i ha confeccionat rèpliques de gran format com el vaixell de la cavalcada de Reis de la capital de l’Urgell. Com està de salut el club?

El club ja existia, malgrat que al principi només era d’avions i va arribar un moment que va quedar en desús. Arran de participar en trobades de modelisme, em van animar a organitzar-ne a Tàrrega i ja anem per la 18 edició. Aquí som uns 35 membres i la peculiaritat és que som un dels pocs clubs amb les tres modalitats: avions, cotxes i vaixells.