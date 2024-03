Rebaixa el POUM per adaptar-lo a la seua realitat

L’ajuntament de Tornabous, després de fer diverses modificacions puntuals del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) des del 2020, ha optat per la revisió integral del document per tal d’adaptar-lo a la realitat del municipi, havent-se’n aprovat l’avenç recentment. L’alcalde, David Vilaró, va explicar que “l’objectiu és tenir un POUM molt més simplificat per poder portar a terme els tràmits de forma més ràpida i àgil, i estalviar molts diners”. Vilaró va afirmar que “el POUM que teníem estava sobredimensionat i preveia modificacions sense gaire sentit, com per exemple la construcció de diversos carrers que afectaven habitatges de veïns del municipi”. Per aquesta raó, l’equip de govern de la CUP va optar per revisar el text inicial i simplificar-lo, especialment en tot el que està relacionat amb el sòl urbanitzable inicialment previst per a nous creixements, del qual no s’ha desenvolupat cap sector des que es va aprovar l’any 2013.

El primer edil de Tornabous va destacar que “el nou text preveu un creixement del municipi substancialment molt inferior a l’inicial” i se centra a millorar el sòl urbà existent i incrementar la compacitat dels nuclis, respectant l’estructura existent. Per a Vilaró, “és important tenir en compte la situació real del municipi i adaptar-nos a les construccions existents”. Per a això, es té en compte l’alineació real de les edificacions tradicionals i s’elimina l’obertura de noves vies en sòl urbà consolidat. L’alcalde de Tornabous va lamentar que “si no es facilita mitjançant la normativa, és molt difícil que la gent aposti per quedar-se”. En aquest sentit, va comentar que des que és alcalde –fa un any que va iniciar el seu segon mandat– tan sols s’han construït dos xalets i “realment han tingut moltes dificultats en tràmits urbanístics”, va apuntar.

El POUM ja està en vigor amb la publicació de l’aprovació definitiva del nou redactat

En un altre ordre de coses, l’ajuntament d’Agramunt estava dilluns passat de celebració després de la publicació del POUM definitiu del municipi. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va destacar que “és un dia molt important que suposarà un gran avenç per al municipi ja que ja podem comptar amb l’eina que ens ajudarà a millorar la vida de les persones que vivim a Agramunt i a créixer urbanísticament”. El consistori treballava en un nou POUM des de l’any 2006.