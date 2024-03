Torna la primera exposició a l'Espai Guinovart

L’Espai Guinovart d’Agramunt, dedicat a l’artista Josep Guinovart (1927-2007), està d’aniversari. Aquest 2024 celebra 30 anys de la seua inauguració i per commemorar aquesta efemèride ahir va inaugurar la primera exposició que es va poder veure en aquest equipament dedicat a l’art contemporani. La mostra 30 anys de l’Espai acull una vintena d’obres seleccionades pel mateix Josep Guinovart i creades també per ell entre finals dels anys 70 i principis dels 90.

“Vaig estar a Agramunt durant els anys 37 i 38, en plena Guerra Civil. El primer bombardeig de la població va determinar la fugida cap al camp, on vam viure molt junts avi, mare, cosins, ties, germans, en una cabana. Això obligava a establir relació directa amb la naturalesa, els elements, objectes, eines, animals (...). Les nits d’estiu dormíem a l’era, a prop dels animals, els fems, la palla, el fang, els ous (...), els peus descalços caminant amb tècnica rasant per no punxar-te amb un rostoll (...). Totes aquestes vivències són de quan tenia 9-10 anys (...). Encara que l’inconscient quedi definit molt aviat, estic convençut que una part de la meua trajectòria l’ha configurat aquest passat, que sempre es transforma en present (...). No he pretès fer un museu, sinó una obra que pertanyi a Agramunt.” Aquest és un fragment del text que Josep Guinovart va publicar al primer catàleg de l’Espai Guinovart el dia 15 de juny del 1994 en què ja avança bona part del que serà la seua obra i l’important vincle que té amb Agramunt.

Jaume Jovell, que va viure els inicis de l’Espai Guinovart al costat de l’artista, va recordar ahir l’estret vincle de Josep Guinovart amb Agramunt, sempre present en les seues obres. “El rostoll, el blat amb la seua germinació i espiga, la terra i el menjar, ho relacionava tot en les seues creacions”, sense oblidar la cabana en la qual va viure refugiat (representada al centre de l’Espai Guinovart), va assenyalar.

Per la seua part, Martí Guinovart, patró de la fundació, va tenir unes paraules d’agraïment a totes les persones que van fer possible el projecte, especialment a Josep Farreny, amic de Guinovart, i a l’aleshores alcalde, Josep Huguet, així com a tots els ajuntaments. També va destacar que al juliol se celebrarà una gran festa commemorativa d’aquests 30 anys.

Finalment, l’alcaldessa de la localitat, Sílvia Fernàndez, va recordar que quan es va inaugurar l’Espai Guinovart, a l’antic mercat municipal, va causar un “gran revulsiu” i va reconèixer que, “malgrat ser un atreviment, va tenir una gran acollida des dels inicis”.