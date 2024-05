Tàrrega denuncia que la Sareb planeja deixar sense casa més de 30 famílies

Unes 35 famílies de Tàrrega temen quedar-se sense casa en els propers mesos. Aquest mes de maig han rebut una notificació judicial del jutjat de Cervera en què la Sareb els exigeix que han d’abandonar els seus domicilis. El regidor d'Habitatge de la capital de l’Urgell, Miquel Nadal, va explicar que “el banc dolent s’ha convertit en el propietari de l’edifici a través d’una execució hipotecària i la nostra suposició és que vol vendre'l”. Nadal va defensar que “l’habitatge és un dret i llançar a 35 famílies amb voluntats especulatives no ho podem acceptar”. Segons Nadal, “algunes famílies viuen allà des de 2009 amb contractes vigents i les que han contactat amb nosaltres fins ara també són al corrent de pagament”.

Per aquesta raó, va explicar que des de l’ajuntament estan atenent als afectats a través de l’Oficina d’Habitatge i els deriven a Serveis Socials perquè redactin informes vulnerables. També va assegurar que han iniciat els tràmits per negociar amb la Sareb i mediar per trobar lloguers socials i accessibles per als afectats. Amb tot, va recordar que “Tàrrega és un dels municipis declarats com a àrea tensada en el qual l’oferta de lloguer és més aviat escassa”.

Per la seua part, un grup d’habitatges que s’està constituint a la ciutat s’ha activat per defensar aquestes famílies i ha convocat una assemblea veïnal demà divendres a l’entrada del bloc situat en el número 9 del carrer Claravalls de la capital de l’Urgell per organitzar-se davant “un possible desnonament” segons informen a les xarxes socials de La Soll, que les ajuda a fer d’altaveu. Demanen l’assistència de tots els afectats per a “defensar el dret a l’habitatge i evitar que cap família no es quedi sense sostre”. L’assemblea s’ha convocat a la plaça Girona a les 18.30 hores, situada al costat del bloc. Aquest grup d’habitatges encara no està constituït de forma oficial però s’ha agilitzat després d’aquest cas. Segons els seus impulsors, “el nostre objectiu és donar resposta l’extrema necessitat residencial de Tàrrega”.

A Golmés hi ha un cas similar. Un jutge ha deixat sense contracte de lloguer 15 famílies en un edifici de la Sareb, com va publicar SEGRE el passat dia 15. El magistrat ha resolt que “no tenen dret” a seguir als pisos, però el banc dolent diu que negociarà. El plet va començar el 2018.