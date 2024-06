Bolca un camió que transportava ciment a Castellserà

Un camió ha bolcat a primera hora d'aquest matí a la carretera C-53 al seu pas pel terme de Castellserà, a l'Urgell. L'accident s'ha produït a les 7.36 hores quan, per causes que es desconeixen, un camió que transportava ciment ha sortit de la via i ha bolcat lateralment.

El conductor ha resultat ferit i ha estat evacuat pel SEM al CAP de Tàrrega. Els Bombers de la Generalitat han activat dues dotacions. Està previst que en les properes hores el vehicle sigui retirat, el que podria causar alguna afectació viària