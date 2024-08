Més de 230.000 euros per guanyar eficiència en l'ús de l'aiguaInversió per sectoritzar la xarxa i renovar la canonada del carrer Migdia

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega va aprovar de forma inicial, en la junta de govern local el passat 23 de juliol, un projecte per guanyar eficiència en l’ús de l’aigua. Es basa a regular la pressió, sectoritzar la xarxa i renovar la canonada del carrer Migdia. Aquesta actuació compta amb un pressupost de 231.824 euros (sense IVA), dels quals un 48% seran finançats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la resta amb fons propis del consistori, segons va detallar el regidor d’Urbanisme José Luis Marín. L’edil va avançar que la previsió és que els treballs puguin començar durant l’últim trimestre d’aquest 2024 amb un termini d’execució de tres mesos.

El projecte detalla que s’instal·laran tres vàlvules reductores per reduir les pèrdues d’aigua associades a fugues i avaries, així com frenar l’envelliment dels materials de la xarxa. Aquesta mesura tindrà efecte sobre el consum dels usuaris, reduint-lo de forma considerable. Les sectoritzacions de la xarxa es portaran a terme en tres punts diferents de la ciutat: el sector de la zona esportiva, el de Llevant i el del polígon la Canaleta.El projecte també contempla la renovació de la xarxa al carrer Migdia, on hi ha una canonada molt antiga de fibrociment que acumula moltes fugues i avaries. Concretament, es renovarà un tram de 401 metres entre els carrers Joan Maragall i del Riu. Aquesta actuació s’aprofitarà també per instal·lar dos hidrants antiincendis.

La longitud de la xarxa afectada per aquest projecte és de 37 quilòmetres. Això suposa un 62 per cent del total, inclou el 73 per cent de les avaries dels últims dos anys, i engloba el 77% dels usuaris del municipi. Així mateix, des del consistori de Tàrrega van afirmar que es tracta d’un projecte totalment necessari per ser més eficients en el consum d’aigua, i més tenint en compte el context de sequera i de falta de pluges durant els últims anys.