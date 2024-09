El valor de la caça

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega va celebrar ahir amb una gran afluència de públic la 21 edició de la Fira del Caçador, certamen organitzat per la Societat de Caçadors de Tàrrega amb la col·laboració de l’ajuntament, que posa en relleu la important activitat de la caça. Ho va fer oferint una matinal plena d’activitats que van atreure un nombrós públic familiar així com aficionats del sector.

El certamen va ser inaugurat pel conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que va estendre la mà al sector per “treballar conjuntament en la definició del model de caça català per a la pròxima dècada perquè sigui una activitat moderna, segura, adaptada als nous temps i amb els estàndards de qualitat”. Ordeig també va fer referència a altres reptes que s’han d’abordar conjuntament com el control cinegètic de la fauna. Així mateix, va fer un reconeixement al sector i a l’activitat de la caça. En aquest sentit, l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, també va destacar que “la seua funció és necessària per mantenir l’equilibri de l’ecosistema” i a més va agrair als 80 voluntaris que contribueixin a l’èxit del certamen.Durant tot el matí, el nombrós públic assistent al càmping va poder disfrutar d’una competició d’agility amb 60 gossos participants i d’un concurs de bellesa canina amb 139 inscrits; una exhibició de falconeria amb una àguila protagonista de Joc de trons, entre altres exemplars; una exhibició d’equitació; una demostració de talles de fusta amb motoserra Stihl; una exposició de taxidèrmia; i una demostració de tir amb arc, així com vistes aèries amb un globus aerostàtic, una de les novetats d’aquest any, tot complementat amb un mercat d’expositors que oferien articles i vehicles de caça, artesania, alimentació i gossos caçadors.

El certamen promociona la cuina tradicional amb carn de caça

El president de la Societat de Caçadors de Tàrrega, Josep Maria Setó, va explicar que en aquesta edició el certamen es va centrar a “posar en relleu els fogons amb la cuina tradicional de temporada i amb la carn de caça”. Ho van fer amb el segon concurs de cassoles de tros i amb la degustació d’un menú elaborat amb carn de caça en la jornada de dissabte. Així mateix, ahir va tenir lloc un showcooking de cuina de caça amb el cuiner de Tàrrega Ivan Minguell. Setó va reconèixer que “costa que la carn de caça arribi a les taules”. També va lamentar que “malgrat l’entrega i el temps no aconseguim acabar amb la plaga de conills que ens perjudica greument”.