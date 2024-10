Reivindiquen la figura de Lluís Companys en el 84è aniversari del seu afusellament al Tarròs

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 70 persones s’han concentrat aquest migdia al Tarròs per reivindicar la figura de Lluís Companys coincidint amb el 84è aniversari del seu afusellament. Ha estat el primer de molts anys en què l'acte no ha estat presidit per un conseller de la Generalitat.

La delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha destacat la importància de reivindicar el llegat de Companys: “Un símbol del catalanisme i de totes les víctimes de la dictadura, de manera que és un deure que ens interpel·la a tots com a societat”, ha dit . Gil també ha posat en valor que “la commemoració d'aquest any és la primera que es duu a terme després que el govern espanyol hagi reconegut, de manera oficial, que Lluís Companys va ser perseguit, condemnat i afusellat per ser el màxim representant de la Generalitat de Catalunya i per la seva militància i la seva ideologia”. Tot i això, Gil ha demanat “seguir tenint en compte la seva figura com un dels nostres referents democràtics rellevants, sobretot per continuar reivindicant la reparació de les víctimes de la guerra, la postguerra i la dictadura”. En aquest sentit, ha recordat que “Lluís Companys és una de les 66.590 persones contra les quals es va instruir a Catalunya un procediment judicial militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco”.

Per la seva banda, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha afirmat que “la mort de Lluís Companys és un atac contra un poble que creia amb la llibertat, la República i la riquesa que tenim com a país”. En el seu discurs, Talarn també ha reivindicat els orígens rurals de Companys que per al president de la Diputació, “és la palanca més important que tenim com a país per defensar la nostra identitat com a poble i la nostra llengua”.

Finalment, el president del consell comarcal de l´Urgell, José Luis Marín, ha posat en valor “el compromís polític de Lluís Companys amb el país, la justícia social, la llibertat i la igualtat” i ha demanat “no oblidar que és l'únic president escollit democràticament que ha estat afusellat pel franquisme”. Marín ha recordat que "Companys va estar molt lligat amb la seva terra i la seva gent fins a l'últim dia i el seu últim desig va ser 'pa amb xocolata d'Agramunt'".

La commemoració ha finalitzat amb l'ofrena d'una corona de llorer al Monument al President Màrtir i al cant dels Segadors. El Quartet Prysma ha interpretat diverses peces musicals. Posteriorment, els assistents han fet una visita al Centre d'Interpretació Lluís Companys.

Cal destacar que l'ajuntament de Tornabous ha plantat l'acte perquè no volia compartir-lo amb l'actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ni amb el seu govern socialista “pel comportament de Salvador Illa manifestant-se contrari a la lliure decisió del poble de Catalunya i que ha donat suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola”, segons el text de la moció aprovada en ple. En aquest sentit, dir que després de molts anys, l'acte d’avui a la localitat natal de Companys no ha estat encapçalat per cap conseller del govern català.