La plaça de Sant Antoni, vigilada amb càmera contra el vandalismeDesprés de l'incendi d'aquest mes i la reiterada petició de veïns i negocis

L’ajuntament de Tàrrega té previst instal·lar una càmera de vigilància a la plaça de Sant Antoni i incrementar el patrullatge policial a la zona per frenar el vandalisme. D’aquesta manera, el consistori atendrà una petició que feien temps que reclamava els establiments i els veïns d’aquest punt del centre històric de la ciutat, on a començaments d’aquest mes d’octubre es va registrar un incendi intencionat en unes cadires que va causar destrosses materials i que els Mossos d’Esquadra continuen investigant per localitzar l’autor.Precisament, en el ple celebrat el dijous de la setmana passada Junts per Tàrrega, a l’oposició, va reclamar la instal·lació d’aquesta càmera de vigilància i la regidora de Governació, Núria Robert, va anunciar les mesures de seguretat acordades entre l’equip de govern, format per ERC, CUP i PSC, i els veïns de la zona.

Robert també va explicar que recentment s’havia reunit amb l’associació de veïns del barri en un encontre que va definir com a “molt prepositiu” per les dos parts. En aquest sentit, va avançar que estan treballant en altres iniciatives, com per exemple un projecte comercial i un altre d’habitatge per reactivar aquesta zona del centre històric de la ciutat.

En la sessió plenària, la regidora de Governació va explicar que en aquests moments Tàrrega compta amb un total de quinze càmeres de vigilància a la via pública, les quals estan situades: sis a l’estació d’autobusos (entre l’interior i l’exterior), tres a la plaça de les Nacions Sense Estat, una a la plaça Major, una altra al carrer Capellans i, quant al control de trànsit de la carretera C-14, n’hi ha dos a la plaça del Carme, una al Centre d’Entitats i una altra al carrer Joan Tous. Així mateix, està previst instal·lar-ne quatre més en entrades i sortides de la ciutat: dos al polígon La Canaleta, una a la nova rotonda de l’avinguda de Cervera i una altra al rellotge de l’edifici de Cal Trepat, que s’afegiran a la de la plaça de Sant Antoni.