Comença la reforma del carrer de Raimond de Tàrrega per ser més sostenible

L’ajuntament de Tàrrega ha adjudicat les obres de millora i adequació del carrer Raimond a l’empresa Tecnologia de Firmes SA per un import de 382.214 euros (IVA inclòs). El gruix dels treballs, amb un termini d’execució de sis mesos, començarà avui, fet que obligarà a tallar el vial al trànsit rodat. L’objectiu és transformar aquest carrer en una plataforma única que prioritzi els desplaçaments a peu i en bicicleta, connectant de forma més accessible i sostenible el barri del Cor de Maria (sector nord) amb el centre de la ciutat. Aquest projecte s’alinea amb les directrius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i, en aquest sentit, està subvencionat amb 300.000 euros per part del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat per la seua contribució a la reducció d’emissions contaminants i en l’adaptació al canvi climàtic. Una de les claus del projecte és la col·locació de paviments amb tractament fotocatalític, que neutralitzen la contaminació gràcies a la llum solar, a més d’altres millores per incrementar l’eficiència energètica i la sostenibilitat de l’espai. “L’adequaciódel carrer de Raimond contribuirà a potenciar l’accessibilitat a peu i amb bicicleta entre barris ajustant-se a més a criteris de pacificació del trànsit i sostenibilitat mediambiental”, va afirmar l’alcaldessa de la localitat, Alba Pijuan.Les obres permetran crear una zona de plataforma única de 1.300 metres quadrats, eliminant els disset llocs d’estacionament existents i facilitant un espai més ampli per a vianants i ciclistes. Els vehicles motoritzats podran circular-hi a una velocitat màxima de 20 quilòmetres per hora.La intervenció inclou també la millora de les xarxes de sanejament i proveïment d’aigua potable del subsol (substitució de les canonades de fibrociment) així com la renovació del mobiliari urbà amb la instal·lació de jardineres que contribuiran a la reducció del CO2 atmosfèric.Aquestes actuacions reforcen la mobilitat sostenible.