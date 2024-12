Presenten un vídeo sobre la història del parc de Sant Eloi de Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Coincidint amb la festivitat de Sant Eloi, l’Associació dels Amics de l’Arbre de Tàrrega va presentar ahir el nou vídeo que servirà per fer promoció i divulgar la història del parc de Sant Eloi. Sant Eloi, el paradís inventat ha estat obra de l’empresa Calidos, amb imatges de David Giribet i guió de Núria Bonet per encàrrec dels Amics de l’Arbre gràcies al finançament d’un veí de Tàrrega que resideix a Barcelona i que prefereix mantenir-se en l’anonimat.

L’expresident de l’Associació dels Amics de l’Arbre, Jaume Aligué –que va començar a gestar el projecte el setembre del 2023 després de rebre una trucada del patrocinador–, va destacar que “aquest vídeo suposa una eina divulgativa molt important que arriba quan es compleixen 111 anys de l’inici de l’entitat i del parc”. Aligué va explicar que “el vídeo relaciona l’inici del projecte del parc de Sant Eloi amb el context de la Tàrrega de finals del segle XIX i principis del XX, anys en els quals van arribar els Escolapis, es va crear la Cambra de Comerç, van nàixer l’Orfeó Nova Tàrrega i la Societat Ateneu, i al mig es va fundar l’Associació dels Amics de l’Arbre el 1913”.

Per la seua part, David Giribet va dir que “l’objectiu és explicar la història del parc de Sant Eloi, com ha passat a ser d’un turó pelat fa més de cent anys al petit paradís actual, tot això situant el context de l’època i donant a conèixer els impulsors del projecte”, mentre que Núria Bonet va apuntar que “l’hem plantejat com un audiovisual divulgatiu, que ha de servir perquè els nens de les escoles coneguin la història i els visitants del parc tinguin una introducció prèvia”. Bonet va afegir que “el vídeo ha estat elaborat amb imatges d’arxiu i imatges actuals gravades l’últim any, així com amb fotografies de la Història gràfica del Parc de Sant Eloi, tot això guionitzat com si fos un conte per narrar la història d’aquest emblemàtic parc”. Segons assenyala Bonet, “amb aquest audiovisual, molts al·lucinaran, perquè són moltes les persones que no saben com va començar el parc de Sant Eloi”. Giribet va posar en relleu “el gran esforç de la societat civil, de tants targarins que van fer possible aquest projecte”.

L’acte, en el qual es van dedicar unes paraules a Poldo Bonjorn, vicepresident de l’entitat que va morir fa unes setmanes, va acabar amb un parlament de l’alcaldessa, Alba Pijuan, que va definir el vídeo com “espectacular”. La trobada va acabar a l’entrada de l’ermita, l’únic que hi havia abans d’iniciar el parc al turó ara ple de vegetació, espais de lleure i monuments.