25 anys de balls solidaris a Agramunt

Publicat per Laia Pedrós

El Teatre Casal Agramuntí d’Agramunt es va omplir de públic durant tot el pont de la Puríssima amb el tradicional escala en hi-fi solidari en benefici de La Marató de TV3 que organitza l’associació de dones L’Esbarjo de la capital del Sió. En aquesta ocasió, va ser una edició especial ja que l’escala en hi-fi estava d’aniversari, complia 25 anys, i per celebrar aquesta efemèride l’entitat va preparar un espectacle dissenyat per a l’ocasió en el qual es van recuperar els millors números del quart de segle.

La presidenta de l’entitat, Magda Sera, es va mostrar molt agraïda amb la bona resposta del públic que va omplir per complet dos de les tres sessions que es van oferir, la de divendres i la de diumenge mentre que a la de dissabte hi havia gairebé tres quartes parts de la sala plena. El públic va poder rememorar èxits de Mary Poppins, Michael Jackson, La Trinca, Pirates del Carib o Toni Casal, entre d’altres. També hi va haver un número dedicat als 25 anys de l’escala en hi-fi amb espelmes d’aniversari incloses. En total es van oferir 16 números que van fer possibles mig centenar de voluntaris. A més, al descans es van sortejar cistelles elaborades amb les aportacions desinteressades d’empreses i negocis del municipi. La seua directora, Àngels Martínez, va assegurar que “ens hem deixat la pell preparant l’espectacle”.

En el marc de l’aniversari, L’Esbarjo, en col·laboració amb comerços locals, ha ofert aquests dies una exposició d’alguns dels vestits més emblemàtics que s’han pogut veure en l’escala en hi-fi als aparadors de diferents botigues d’Agramunt.

Durant tots aquests anys, l’escala en hi-fi d’Agramunt ha recaptat més de 150.000 euros a favor de La Marató de TV3. En la passada edició van ser 7.000 euros.

Presentació de Jordi Tudó i la seua mare, autors d’un pòdcast

La presentació de l’escala en hi-fi va córrer a càrrec de Jordi Tudó i la seua mare, Elisabeth Vicens, impulsors del pòdcast Mami, ¿qué dices? Durant la gala van donar protagonisme a diferents dones que han participat i han fet possible l’espectacle durant 25 edicions, com és el cas de la primera i l’última presidentes de l’Esbarjo, que van explicar que l’associació de dones va nàixer fa trenta anys i compta amb 300 sòcies.L’escala en hi-fi d’Agramunt s’ha portat a terme de forma ininterrompuda excepte en dos ocasions, el 2018 quan es va reconvertir en una jornada de country per obres al teatre i el 2020 per la pandèmia de la covid.