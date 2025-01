Ple per reviure els bombardejos de la guerra400 persones veuen l'obra 'Bombardeig. Bellpuig, 1939' || Difon la memòria històrica a partir del relat de testimonis

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Ple absolut. Un total de 400 persones van assistir a l’estrena de l’obra de teatre documental Bombardeig. Bellpuig, 1939, que La Boira Teatre va oferir els dies 4, 11 i 12 de gener en un total de cinc funcions al castell de la localitat. El seu director, Jaume Jovells, es va mostrar “molt satisfet” per la bona acollida i va destacar que “no cabien més persones, l’espai és el que és i hem omplert les cinc funcions previstes”. L’obra va escenificar els bombardejos que va patir Bellpuig el gener del 1939 per part de l’aviació feixista, i en els quals van perdre la vida un total de 27 persones.

Amb una posada en escena en què no faltava cap detall, La Boira Teatre va fer realitat aquest projecte de recuperació de memòria històrica que alhora pretenia ser un homenatge a les víctimes. El text, escrit per Jovells, es basava en els testimonis recollits per Isidor Cònsul i Noemí Riudor mentre que les escenes quotidianes estaven representades amb una gran versemblança.

En un altre ordre de coses, l’ajuntament de Bellpuig va recordar, un any més, totes les víctimes de la Guerra Civil el 4 de gener passat, instaurat com Dia Local de la Memòria, amb una ofrena floral en un dels monuments en record de les víctimes.