Un camió bolca al lateral de l'A-2 al Talladell

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Aquest matí, a les 9:23 hores, un camió ha bolcat al lateral de l’A-2, al quilòmetre 510, a l’alçada del pont d’accés al Talladell, en direcció a Lleida. L’accident no ha provocat ferits, però el carril lateral roman tallat mentre Mossos d’Esquadra i Bombers treballen a la zona. Les causes del sinistre encara es desconeixen i estan sota investigació.

Es tracta de l'enèsim cas d'un camió bolcat darrerament a les carreteres lleidatanes. El passat 17 de juliol un camió va bolcar a l'LL-11 a l'altura del quilòmetre 7 , al terme municipal de Lleida, en una rotonda del polígon del Camí dels Frares. El vehicle accidentat transportava una càrrega de pernils.

D'altra banda, el 8 de juliol un camió va bolcar a la rotonda de la carretera N-240 que hi ha a la sortida de Lleida i enllaça amb l’A-2 i l’A-22 cap a Alpicat, popularment coneguda com la rotonda del Jardiland. Aquesta rotonda registra una elevada mobilitat ja que és un dels principals accessos a la capital i, en conseqüència, té una elevada sinistralitat. En els últims anys s’han registrat múltiples accidents, molts per camions bolcats.

El 3 de juny hi va haver un sinistre molt similar quan va bolcar un camió que també transportava porcs. A més, el 12 de febrer passat va bolcar un altre camió que transportava porcs. Un altre accident es va produir el 20 de maig, quan un turisme va fer almenys una volta de campana.

Anteriorment, el 30 de juny de 2024, un altre camió va patir l' accident a l'AP-2 a l'altura de L'Albi en direcció Barcelona , quan el semi-remolc va punxar una roda davantera i va acabar bolcant, escampant la seva càrrega de cerveses i altres begudes per la calçada. Una setmana abans, el 23 de juny, un altre vehicle pesant va bolcar a l'A-2 entre Lleida i Alcoletge, amb el conductor patint ferides lleus.