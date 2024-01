Empresa i el Gremi d'Hostaleria de la Val d'Aran acorden mesures per facilitar la incorporació de personal al sector

El secretari de Treball, Enric Vinaixa, i el president del Gremi d'Hostaleria, Carles Sigüenza, signant un conveni de col·laboració per impulsar mesures per facilitar la incorporació de personal al sector.ACN

El Departament d'Empresa i Treball, a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), i el Gremi d'Hostaleria de la Val d'Aran han acordat un paquet de mesures per facilitar la recerca de personal. L'objectiu és atenuar alguns aspectes que la dificulten, com són la rotació, l'estacionalitat i la necessitat de personal urgent en determinats períodes de l'any. Aquest problema s'accentua, a més, per les dificultats d'oferir allotjament en instal·lacions sovint allunyades dels nuclis de població. Les actuacions les recull un protocol que han signat el secretari de Treball, Enric Vinaixa i Bonet, i el president del Gremi d'Hostaleria, Carles Sigüenza i Esteve. A l'acte també hi ha assistit el director del SOC, Juan José Torres i López.

El SOC organitza des de fa dos anys el 'Job Dating' Pirineus-Costa Daurada per posar en contacte empreses de l'Alt Pirineu i Aran amb persones en recerca de feina, un cop han acabat la temporada d'estiu al litoral tarragoní. A l'edició d'enguany, que va tenir lloc el setembre passat a Tarragona, hi van participar 12 empreses que oferien 150 llocs de treball. Arran d'aquesta trobada, el SOC i el Gremi d'Hostaleria van acordar intensificar la col·laboració i el resultat ha estat aquest protocol que recull diferents actuacions en dos àmbits: la intermediació i l'assessorament a les empreses.

Pel que fa a la intermediació laboral, es desenvoluparà un procediment a mida, àgil i directe, per gestionar les ofertes de feina de les empreses associades al Gremi d'Hostaleria, que serà qui recollirà les necessitats de personal i traslladarà les ofertes a l'Oficina de Treball de Vielha per fer-ne la gestió i el seguiment amb el suport del personal especialitzat de la xarxa d'oficines de treball i de l'àrea d'empresa del SOC.

En paral·lel, es programaran trobades entre el Gremi i el personal orientador de les oficines de Treball de l'Alt Pirineu i Aran perquè les empreses traslladin els perfils i característiques dels llocs de feina a cobrir. Amb aquesta informació, les Oficines de Treball del Pirineu programaran sessions amb persones usuàries perquè el Gremi i/o les empreses adherides presentin les vacants.

Quant a l'assessorament a les empreses, s'intensificarà, per part del SOC, el contacte amb les empreses adherides al Gremi d'Hostaleria per conèixer les seves necessitats formatives i posant a la seva disposició l'ampli paquet de programes formatius (sobretot els de Formació Professional Dual), així com els recursos formatius del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO). També se'ls informarà dels ajuts i subvencions en matèria de contractació i dels programes d’emprenedoria i autoocupació del Departament d'Empresa i Treball.