Vielha rehabilitarà un vell edifici i l'obrirà a festes i reunions de veïns

L’ajuntament de Vielha rehabilitarà un antic edifici municipal i l’obrirà a festes i reunions de veïns. Es tracta de l’immoble conegut com la Husteria, que va acollir durant dècades una fusteria, va tenir diferents usos al llarg dels anys i actualment es fa servir com a magatzem municipal. El consistori ha adjudicat obres per valor de 65.609 euros per dur a terme una reforma integral, revertir el deteriorament i adaptar-lo al seu nou ús com a equipament recreatiu.

Les obres inclouran la remodelació de l’interior de l’edifici, la separació de l’espai entre les dos plantes i reformes a la façana, entre altres actuacions. Una vegada acabats els treballs, la Husteria “estarà a disposició de la ciutadania, per utilitzar l’immoble a la seua lliure disposició per a reunions familiars i d’amics, aniversaris i altres activitats”, va explicar l’alcalde, Juan Antonio Serrano. El consistori establirà un preu públic per l’ús d’aquest immoble i els usuaris hauran de comprometre’s a acceptar unes condicions d’ús. Tant l’import a pagar com el reglament per utilitzar aquestes futures instal·lacions estan encara per decidir.Serrano va recordar que l’edifici, al Cap dera Vila, està prop d’una zona on el consistori va habilitar una àrea de barbacoes per a pícnic fa cinc anys. Aquest espai per a àpats a l’aire lliure es complementarà amb l’edifici que permetrà organitzar celebracions i esdeveniments privats sota sostre. Aquest no és el primer immoble de propietat municipal que l’ajuntament reforma per a altres usos. Un exemple és el centre juvenil instal·lat en un antic escorxador.

“Busquem reciclar edificis que estan en desús per convertir-los en equipaments en benefici dels veïns”, va recalcar l’alcalde. Les obres per reformar la Husteria s’han adjudicat després d’un primer intent fallit l’any passat, quan la licitació va quedar deserta.

Milloren l’accés al Palai d’Espòrts, l’Skate Park i la pista de frontó

L’ajuntament de Vielha e Mijaran ha adjudicat també la reforma dels accessos Palai d’Espòrts, l’Skate Park i la pista de frontó per 31.345 euros. En l’accés al primer equipament està previst substituir el terra de fusta, mentre que als altres dos s’arribarà a través d’un camí pavimentat amb formigó. El consistori aprofitarà aquests treballs per fer també altres millores en l’entorn. Se substituirà l’actual font d’aigua per una altra de nova i es renovaran el mur i la tanca de seguretat.L’alcalde, Juan Antonio Serrano, va explicar que es tracta d’uns treballs “molt necessaris”, a causa que l’accés a aquestes instal·lacions esportives es troba “en un estat molt deficient”. El primer edil va estacar la necessitat de “reforçar la seguretat” en una zona “que transiten tant menors com adults”. “La deixarem en les condicions que es mereix”, va assenyalar Serrano.