Drons i infrarojos per trobar cabres assilvestrades

El Conselh Generau ha fet servir drons i càmeres d’infrarojos per detectar cabres assilvestrades al municipi de Bossòst, en terrenys de difícil accés de la zona del Malh de Regudèr. El personal de Medi Ambient les va buscar després que l’ajuntament demanés ajuda per capturar-les (com va avançar SEGRE el 20 de gener).

Tant el consistori com l’administració aranesa consideren que aquests animals, de races domèstiques sense identificació ni control sanitari, suposen risc de contagi de malalties com la brucel·losi o la tuberculosi a ramats de la zona. El consistori va obrir al gener un termini d’un mes perquè el propietari de les cabres les retiri o seran capturades i sacrificades. El Conselh, per la seua part, va indicar que esperen que expiri el procediment administratiu per determinar com actuar.