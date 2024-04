Cinc detinguts per robar més de 100.000 € en joies en cases

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres a Vielha tres dones i dos homes, d’entre 20 i 57 anys, que formaven part d’un grup molt actiu especialitzat en furts i robatoris amb força en cases. Dos dels detinguts van quedar en llibertat després de declarar a comissaria i els altres tres van passar a disposició dijous davant del Jutjat de Vielha, que va decretar presó per a dos i llibertat amb càrrecs per a un altre. La investigació es va iniciar a finals de l’any passat després de detectar-se una sèrie de robatoris amb força i furts en domicilis de Vielha e Mijaran i Naut Aran. Els lladres sempre utilitzaven el mateix modus operandi. Escollien cases unifamiliars, principalment en zones rurals i on vivien persones d’edat avançada, en les quals els propietaris deixaven les portes d’accés obertes durant el dia o amagaven les claus a l’exterior de la casa. Els lladres sabien on era l’amagatall, utilitzaven les claus i les tornaven a deixar al mateix lloc per no aixecar sospites. Una vegada dins, sostreien joies i diners en efectiu. D’aquesta forma, moltes víctimes no eren conscients dels robatoris.

Per vendre el material robat, els sospitosos es desplaçaven a Lleida i el venien en establiments de compravenda de joies. La investigació va determinar que la principal sospitosa seria una veïna de Vielha que coneixia perfectament les circumstàncies de la zona, ja que havia treballat netejant cases. Durant l’operatiu policial de dimecres, en el qual els Mossos d’Esquadra van escorcollar el domicili d’aquesta dona a la capital d’Aran, es van poder recuperar nombroses joies. Als detinguts se’ls relaciona amb sis robatoris amb força i quatre furts, comesos a Vielha, Garòs, Betren, Escunhau i Casarilh, i també amb cinc entrades en habitatge aliè. El valor conjunt de les joies robades supera els 100.000 euros.La investigació continua oberta per tornar els objectes als seus legítims propietaris i per esbrinar si els detinguts podrien estar implicats en altres fets delictius. Dos dels detinguts van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria de Vielha amb l’obligació de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits. Així mateix, el jutge de Vielha va decretar l’ingrés provisional, comunicat i sense fiança per a dos dels detinguts i llibertat amb compareixences quinzenals al jutjat per a un altre. Els tres compten amb antecedents.