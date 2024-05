Primer atac d'os a un ramat d'ovelles i cabres aquesta primavera a la Val d'Aran

detail.info.publicated acn

Els Agents de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran han constatat el primer atac a un ramat d'ovelles i cabres aquesta primavera a la Val d'Aran. Els fets es van produir dissabte passat a un prat de Naut Aran on els animals pasturaven. L'os va matar un boc, un marrà i dues ovelles i encara hi ha un altre boc desaparegut. Segons el Conselh Generau, darrerament els atacs a bestiar es produeixen a la primavera abans de l'agrupació de ramats i es redueixen a l'estiu quan els animals ja es troben en alta muntanya. Aquest atac arriba la mateixa setmana que els ramaders del Pallars s'han manifestat per demanar una millor gestió de l'os en deixar-se veure a prop dels pobles de la Vall Ferrera.