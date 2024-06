Naut Aran cobrarà als visitants per aparcar en tres solars

L’ajuntament de Naut Aran va aprovar en un ple ahir instal·lar parquímetres en tres parcel·les ubicades a Salardú, Arties i Garòs. Ho farà en el marc d’una prova pilot que funcionarà només durant els mesos d’estiu i hivern, els de més afluència turística.

Aparcar a les esmentades parcel·les costarà 0,30€/hora, sent la primera hora gratuïta, i estaran exempts de pagar tots els vehicles domiciliats a Naut Aran. Estacionar en la resta de vies públiques d’aquests tres pobles i dels de la resta del municipi continuarà sent gratuït.

La parcel·la de Salardú tindrà capacitat per a 46 vehicles, la d’Arties per a 82 i la de Garòs per a 88. Totes són privades i rústiques i el consistori les lloga per oferir aparcament a visitants, pel que desplegar allà parquímetres té com a finalitat recuperar la inversió.

D’altra banda, el consistori avança en els seus plans per construir una zona per a 60 estances tipus estudi a Baqueira. Podrien allotjar fins 120 treballadors i temporers. El ple va aprovar, amb el vot a favor de CDA i UA i en contra d’Aran Amassa, modificar l’ús d’una parcel·la de 1.800 m² qualificada per a equipaments a dotacionals, per materialitzar el projecte, a més d’un complex per al grup de Pompièrs i Emergéncies i un magatzem per a la brigada. S’obrirà un concurs per construir i gestionar el projecte.