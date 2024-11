La Val d'Aran ofereix uns 3.000 llocs de treball per a la temporada d’hivern

View this post on Instagram

El president del Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran, Carles Sigüenza, va apuntar que el sector de l’esquí, restauració i hotels oferirà durant la campanya uns 3.000 llocs de treball i bona part cobriran feines a les pistes de Baqueira, que van des de taquillers a conductors de maquinària de pistes i personal de reparació de material i manteniment.

“De mitjana, Baqueira ocuparà entre 650 i 700 persones”, va dir. No obstant, va apuntar que hi pot haver alguna dificultat a trobar habitatge per a tots els empleats del sector turístic. Aquest “serà un dels aspectes més difícils de resoldre i que pot generar algun problema”, va dir. El fet que hi hagi molts immobles destinats a segones residències o pisos turístics ha provocat un encariment de preus i obliga treballadors temporals a replantejar-se optar a la feina o a viure en caravanes.