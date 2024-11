Crèish era demanda de corsi tà estudiar aranés

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

En plen debat sus era obligatorietat deth nivèu C2 de catalan tà professors a compdar deth pròplèu cors, non i a cap de titulacion qu’acredite eth madeish nivèu aué dia, eth mès naut en marc europèu, en lengua aranesa. Jòrdi Suïls, professor d’occitan-aranés dera UdL e membre deth Conselh Consultatiu der Aranés, expliquèc qu’ei pr’amor que “non i a materiaus premanidi tàs docents encuedadi d’impartir es corsi”. Detalhèc que se trabalhe “en un plan de contenguts tà poder certificar eth nivèu superior dera lengua a miei tèrme”, ath madeish temps qu’ahigec que “çò de mès important ara ei esténer e assolidar es coneishements deth C1 entre era poblacion”. En aguest sens, enes darrèrs ans s’a disparat er interès tà apréner aranés, enquiath punt qu’auec de hèr-se un sortèg en diuèrsi des nivèus aufertadi en superar era demanda ara aufèrta des corsi deth Conselh. Açò s’explique, en part, perque acreditar coneishements d’aranés some merits en quauques places dera administracion. Exemple d’açò ei era darrèra convocatòria entath còs de Mòssos d’Esquadra, a on per prumèr viatge acreditar eth nivèu C1 d’aranés somaue enquia 1,5 punts. Per un aute costat, es alumnes que corsen era ESO en Aran finalizen damb un nivèu equiparable ath B1 deth marc europèu, mentre qu’es qu’estudien Bachelierat an era opcion de corsar ua optativa damb era que preparar-se tà un examen de B2.

Hònts deth Conselh manifestèren que “serie un error hèr comparatives, pr’amor qu’era situacion d’andúes lengües ei diferenta”. “A despiet d’èster er aranés lengua veïculara ena educacion, de pòrtes tà dehòra non a era madeisha preséncia qu’eth castelhan o eth catalan, e dilhèu calerie avalorar tanben eth nivèu reau que s’aquerís en aqueres lengües”, concludiren.