Les sessions d'Animac per a escolars, amb 10.000 alumnes

Una de les primeres sessions per a escolars d’Animac, ahir al matí a la Llotja de Lleida. - AMADO FORROLLA

Les sessions per a escolars de la 28 Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya Animac –a Lleida des de dijous fins diumenge– compten amb més de 10.000 alumnes inscrits de més de vuitanta centres educatius, alguns dels quals ja van estrenar ahir les projeccions a la Llotja i, com a novetat d’enguany, també a CaixaForum. Fins divendres vinent, aquests dos espais acolliran un total de vint projeccions a les quals es preveu que assisteixin un total de 10.337 alumnes de seixanta escoles d’educació infantil i primària i vint-i-tres centres de secundària de les comarques de Lleida.

Durant cada sessió, el públic escolar podrà gaudir de tres seleccions de curtmetratges de recent producció, adaptades als diferents cursos acadèmics. Les sessions de secundària, amb un total de 1.882 estudiants, es faran a CaixaForum, mentre que els més petits, amb 8.455 assistents, passaran per la Llotja. També hi participaran escoles d’educació especial. A més, Animac oferirà una sessió escolar fora de la ciutat de Lleida, demà a l’espai cultural La Lira de Tremp, per a un centenar d’alumnes de l’Escola Maria Immaculada de la capital del Pallars Jussà.

La regidora de Cultura, Pilar Bosch, va destacar ahir en l’estrena d’aquesta oferta pedagògica d’Animac que és una activitat que serveix també per “portar l’art i la cultura a tots els nens i joves perquè gaudeixin d’una experiència audiovisual compartida, en espais i al costat dels companys, ja que la tendència avui és consumir continguts en plataformes i cada vegada menys a les sales de cine”.

La inauguració oficial, dijous

La 28 edició d’Animac s’inaugurarà aquest dijous vinent amb una sessió a la Llotja a les 20.30 hores, en un acte en el qual s’atorgarà el premi honorífic del certamen a la cineasta Isabel Herguera (El sueño de la sultana, nominada dissabte passat als Goya) i l’Animation Master al britànic Barry J.C. Purves. La ballarina lleidatana i performer Mabel Olea interpretarà una coreografia exclusiva preparada per a l’ocasió. Olea va participar l’any passat en la sèrie de TV La messies i el 2022 en el vídeo d’Ai Mamá, de Rigoberta Bandini.