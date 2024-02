Donen a l'Arxiu de la Paeria el fons del mestre lleidatà Josep Sorigué

L’empresari lleidatà de la construcció Julio Sorigué Zamorano ha donat a l’Arxiu Municipal de Lleida la documentació que conservava del seu avi Josep Sorigué Vilaseca, mestre de professió que va destacar per la seua rellevant tasca pedagògica i per l’edició d’uns llibres pioners en l’ensenyament de la geometria i la marqueteria.

El fons està integrat per publicacions i documents professionals, que ara custodiarà l’Arxiu Municipal segons l’acord firmat el passat 1 de febrer i que ofereix la possibilitat de reconstruir la figura d’un docent que no només va exercir de mestre sinó que va saber aprofitar el seu esperit empresarial per millorar la pedagogia i la metodologia a les aules, en uns temps difícils durant els quals va haver de superar una guerra i un expedient de depuració. Josep Sorigué va nàixer a la Pobla de Segur el 1876 i, després d’una incipient carrera militar, el 1906 va obtenir el títol de mestre i va iniciar la carrera docent per poblacions de Girona i Barcelona. El 1914 va ser nomenat mestre de l’escola de Bell-lloc d’Urgell, i el 1923 va arribar a Lleida, primer a l’escola de L’Almodí de la plaça Sant Joan i més endavant, i fins a la seua jubilació el 1945, a l’Escola de la Beneficència de la diputació de Lleida. Va morir a Lleida el 1953.

Llibres i documents que conservava el seu net, l’empresari lleidatà de la construcció Julio Sorigué

El 1913 va inscriure al Registre General de la Propietat Intel·lectual els manuals per a l’aplicació del seu mètode per a l’ensenyament. Tres anys després va iniciar la col·laboració editorial amb el llibreter Ramon Urriza, que va mantenir fins als anys trenta quan, evidenciant el seu esperit d’empresari, va firmar un contracte amb l’editorial Salvatella, amb la qual va fer el salt definitiu ampliant el radi d’abast de les seues publicacions didàctiques a tot l’Estat.