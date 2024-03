Postals d'una Lleida de fa 50 anys

El dibuixant lleidatà Alfons López (1950) ha reunit en un llibre un veritable catàleg de postals dels racons més emblemàtics de la Lleida històrica, des del riu Segre fins al Turó de la Seu Vella passant per l’Eix Comercial, Cavallers, l’Ereta, Sant Llorenç o l’Escorxador. El volum, titulat Lleida. Narracions mínimes (Pagès Editors), compta amb textos de l’historiador Jaume Barrull Pelegrí, “perquè em vaig adonar que pintava molts espais d’una Lleida que ja no existeix, la de la meua infància i joventut fa més de cinquanta anys, i volia així donar un toc històric a aquest treball”, va explicar l’artista a SEGRE.

El carrer Vila de Foix, amb l’antic Hospital de Santa Maria a la dreta i la Catedral al fons. - ALFONS LÓPEZ

“Me’n vaig anar de Lleida per la mili”, va recordar López, la carrera professional del qual el va acabar establint a Barcelona, “però conservo pis a Lleida, on vinc a temporades, sobretot a l’estiu quan aquí es pot adormir millor!”, va revelar entre rialles. “Ens ha quedat poc d’aquella Lleida pagesa. Jo vaig nàixer al carrer Tallada, ja no hi ha res d’aquella època. I a l’Ereta potser només queda la font”, va comentar sobre alguns dels paisatges que ha revisitat durant els últims anys en obres de tècnica mixta (base d’aquarel·la, més tinta xinesa i altres secrets).

Tríptic de l’arc del pont i la icònica escultura d’Indíbil i Mandoni. - ALFONS LÓPEZ

En total, uns 80 dibuixos per a “un públic interessat en la ciutat de Lleida”. Són “escenes en les quals sempre passa alguna cosa, perquè soc un narrador, el meu ofici consisteix a explicar històries”, va afegir.