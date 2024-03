El TSJC confirma que obrirà judici contra Lluís Puig pel cas Sixena

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat per l’exconseller de Cultura Lluís Puig i ha confirmat l’obertura de judici oral contra ell pel cas de les obres d’art de Sixena que es conservaven al MNAC i al Museu de Lleida. L’alt tribunal jutjarà Puig per la seua condició d’aforat com a diputat, mentre que el judici a l’antecessor de Puig al capdavant del departament de Cultura, Santi Vila, se celebrarà en un jutjat penal de Barcelona. El tribunal va imposar als dos exconsellers una fiança de responsabilitat civil de 17.250 euros, que és el que el Govern aragonès diu que va costar el trasllat de les peces de Lleida a Sixena. En el seu escrit, el TSJC considera que l’import es va fixar seguint el procediment correcte i que el recurs de Puig no aporta arguments en contra, només una sort d’opinió personal del recurrent sense cobertura legal ni jurisprudencial. La Fiscalia ha demanat una multa de 6.000 euros per desobediència per no haver entregat les 44 peces del monestir que eren al Museu de Lleida i que finalment es va emportar la Guàrdia Civil.

L’ajuntament de Vilanova de Sixena, a més, demana una pena d’11 mesos de presó per a Vila amb una multa de 162.000 euros. Per a Puig demana 99.000 euros i dos anys d’inhabilitació. Arran de la investigació del cas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha constatat que Vila va ser notificat per traslladar al monestir de Sixena una sèrie de béns artístics que es trobaven al MNAC i el museu lleidatà. Posteriorment se li va notificar l’ordre d’entrega a Puig, quan va agafar el relleu al capdavant de Cultura.